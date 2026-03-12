Ramos Arizpe busca potenciar turismo en la Presa Palo Blanco

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- El municipio de Ramos Arizpe busca impulsar el turismo en la Presa Palo Blanco mediante una serie de acciones destinadas a mejorar este espacio recreativo y fortalecer su atractivo para visitantes de la región.

Lo anterior surge luego de una resolución judicial que evitó la demolición de la presa, lo que abre la puerta a proyectos enfocados en aprovechar el lugar como un punto de convivencia familiar y de recreación.

Acciones de la autoridad

Entre las primeras acciones que se contemplan está la gestión de recursos para implementar infraestructura básica que permita mejorar la experiencia de quienes acuden a este sitio, que desde hace años es utilizado por familias para convivencias, carnes asadas y actividades al aire libre, como la pesca deportiva.

El proyecto considera la instalación de un muelle, la construcción de palapas con asadores y la colocación de botes de basura, con el objetivo de mantener el área en buenas condiciones y evitar que se convierta en un basurero.

Detalles confirmados

También se prevé que, en caso de registrarse niveles bajos de agua, se analice la posibilidad de aplicar un programa de desazolve que permita mejorar la captación del recurso y favorecer actividades recreativas como la pesca.

Además de su uso recreativo, la presa es considerada un punto importante para la región, ya que genera un microclima favorable, beneficia al entorno natural y forma parte de un distrito de riego, por lo que su conservación y aprovechamiento representan un beneficio para las familias de la región sureste.

Autoridades señalaron que el espacio se encuentra bajo supervisión de la Comisión Nacional del Agua; sin embargo, esto no impide que se puedan establecer convenios con el Gobierno Federal para destinar recursos que permitan mejorar las áreas recreativas y los espacios verdes alrededor del lugar.

Con estas acciones, se busca consolidar a la presa como un punto turístico y de convivencia que pueda atraer a más visitantes y fortalecer la oferta recreativa del municipio.