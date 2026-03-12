Congestionamiento severo en la carretera Saltillo-Monterrey: tráileres detenidos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- La circulación en la carretera libre Saltillo–Monterrey se ve seriamente afectada la mañana de este jueves, luego de que varios operadores de tráiler permanecen dormidos dentro de sus unidades, lo que ha provocado largas filas de vehículos y un avance sumamente lento en distintos tramos de la vía.

El congestionamiento se origina tras un atropellamiento registrado durante la noche en el sector Terralta, en el municipio de Santa Catarina, incidente que mantiene prácticamente paralizado el tránsito por varias horas.

Debido al prolongado cierre y a la espera en la carretera, algunos operadores de transporte de carga aprovechan el tiempo detenido para descansar dentro de sus cabinas. Sin embargo, al comenzar a restablecerse la circulación durante la mañana, varios de ellos continúan dormidos, lo que retrasa la reanudación del flujo vehicular.

Esta situación provoca un importante cuello de botella sobre la vialidad, generando filas kilométricas que se extienden hasta la salida de la zona urbana de Ramos Arizpe, afectando a cientos de conductores que se dirigen hacia el área metropolitana de Monterrey.

Automovilistas que transitan por la zona reportan que el avance es intermitente y muy lento, debido a las unidades de carga que permanecen detenidas en distintos puntos de la carretera mientras sus operadores aún no reanudan la marcha.