Coahuila: inversiones por 24 millones para proyectos sociales

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación e Inversión Pública de Coahuila reportó importantes avances en materia de colaboración con el sector privado durante 2025.

Su titular, María Bárbara Cepeda Boehringer, informó que, como resultado de este trabajo conjunto, se concretaron inversiones por 24 millones 734 mil 748 pesos destinadas a proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias en la entidad.

Cepeda Boehringer destacó que este año se logró fortalecer alianzas estratégicas entre la ciudadanía, las empresas y las distintas dependencias gubernamentales.

Detalles sobre las inversiones en Coahuila

Entre los proyectos más relevantes mencionó la modernización y reactivación del Aeropuerto Internacional de Saltillo, una obra que suma una inversión total de 884 millones de pesos y que calificó como una pieza clave para impulsar la competitividad regional.

La funcionaria detalló que la Secretaría ha sostenido reuniones con 73 actores del sector empresarial, académico y social, incluyendo empresas, asociaciones civiles, cámaras empresariales, universidades y fundaciones.

El objetivo, explicó, ha sido alinear las iniciativas de responsabilidad social con las necesidades de las dependencias estatales, lo que permitió dar impulso a proyectos en rubros como educación, salud, cultura, medio ambiente y desarrollo social.

Proyectos destacados en el sector social y empresarial

Asimismo, subrayó el respaldo de Arca Continental y Fundación Coca-Cola, cuyo apoyo derivó en una inversión de 5.7 millones de pesos. Estos recursos beneficiaron a más de 70 mil familias mediante tres iniciativas prioritarias, Escuelas con Agua, Regaderas ecológicas y Agua para la comunidad, programas que buscan garantizar acceso al agua y promover el uso responsable del recurso.