Javier Díaz revela planes para el mundial 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, reveló que el municipio ya avanza en los preparativos rumbo al Mundial 2026, tras sostener al menos diez reuniones con el comité organizador de la FIFA en Monterrey, ciudad que será sede oficial de diversos partidos.

De acuerdo con Díaz, estas mesas de trabajo permitirán definir las acciones en función de los equipos que sean sorteados para jugar en territorio regiomontano.

Acciones de promoción turística en Saltillo

El edil adelantó que a partir del primer mes de 2026 se pondrá en marcha un amplio programa de actividades culturales, deportivas y de promoción turística, con el objetivo de atraer la atención de los visitantes internacionales que lleguen a Nuevo León.

"Queremos ofrecer las grandezas de la Región Sureste. Vamos a bombardear con información a los turistas de esos países", explicó.

Entre las iniciativas destacan la ruta de vinos y dinos, el Fan Fest, zonas de public viewing, así como campañas de integración comunitaria para que la población local se sume al ambiente mundialista. "Sobre todo queremos involucrar a la comunidad saltillense en la fiebre mundialista", señaló el alcalde.

Actividades culturales y deportivas para el mundial 2026

Díaz informó también que Saltillo tendrá presencia activa en Monterrey con acciones de promoción turística coordinadas con el gobernador Manolo Jiménez, quien anunciará en enero un proyecto estatal integral relacionado con la Copa del Mundo.

1 / 2 La Ruta de Vinos y Dinos será una de las principales ofertas turísticas para visitantes internacionales. 2 / 2 Saltillo prepara Fan Fest y zonas de public viewing para que la comunidad viva la fiesta mundialista. ❮❯

"El gobernador me pidió estar a cargo de todo lo que se va a llevar aquí en la Región Sureste", puntualizó.

Además, el gobierno municipal contempla actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, incluyendo la posibilidad de llevar grupos escolares a Monterrey para participar en eventos oficiales del Mundial.

"Vamos a trabajar para enseñar la grandeza de esta región a visitantes nacionales y extranjeros", concluyó.