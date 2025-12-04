Hallan cuerpo sin vida en El Castillo, Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Un hombre de alrededor de 45 años fue localizado muerto la tarde de este miércoles en el interior de una construcción abandonada situada sobre el bulevar Fundadores, en las inmediaciones de la colonia Valle de las Flores.

Detalles sobre el hallazgo del cuerpo

El sitio, identificado por habitantes de la zona como "El Castillo", se ubica frente al Sarape y es frecuentado por personas en situación de calle.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo, quien presuntamente no contaba con un domicilio fijo, habría perdido la vida a consecuencia de un infarto.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de percatarse de la presencia del cuerpo.

Investigación de la Fiscalía General del Estado

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, efectuar el levantamiento del cuerpo y abrir la carpeta de investigación que permitirá esclarecer las circunstancias del deceso.

Hasta el cierre de esta edición, la persona fallecida no había sido identificada. Las autoridades continúan recabando datos y se espera que en las próximas horas se logre establecer su identidad para contactar a familiares o conocidos.