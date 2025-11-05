Rezago en obras afecta calidad de vida en Arteaga, Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.– Habitantes de diversos ejidos del municipio, entre ellos San Juanito de los Valdés, Los Lirios, La Presa y Bella Unión, han solicitado al Gobierno Municipal mayores obras de infraestructura y mantenimiento, luego de que, a 15 días de haberse anunciado un nuevo programa de apoyo a comunidades rurales, no se han dado a conocer los avances ni el inicio de los trabajos.

Vecinos de estas localidades expresaron su inconformidad a través de redes sociales, donde reiteraron que los caminos, espacios públicos y servicios básicos continúan en malas condiciones, a pesar de las promesas hechas por la actual administración.

Señalaron que el rezago en obras y mantenimiento no es reciente, sino que se ha prolongado por más de diez años, afectando la calidad de vida de las familias que habitan en estas zonas rurales.

"Ya son muchos años pidiendo lo mismo y seguimos igual. Nos dicen que pronto van a empezar con los trabajos, pero no vemos nada", mencionaron algunos residentes.

Los arteaguenses esperan que el municipio cumpla con el compromiso de atender las necesidades de los ejidos y reactive el programa de obras rurales que se anunció a mediados de octubre.