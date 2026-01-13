Asociaciones en Arteaga piden proteger a mascotas del frío

ARTEAGA, COAHUILA.- Ante el descenso de temperaturas que se ha registrado en la región y el pronóstico de más días fríos, asociaciones protectoras y rescatistas independientes exhortaron a la ciudadanía a no abandonar ni dejar a la intemperie a las mascotas, ya que el frío extremo puede representar un riesgo mortal para perros y gatos.

Defensores de los animales advirtieron que, durante la temporada invernal, se incrementan los casos de hipotermia, enfermedades respiratorias e incluso fallecimientos en mascotas que permanecen en patios, cocheras o azoteas sin un espacio adecuado que las resguarde del viento y la humedad.

Señalaron que el pelaje no es suficiente para protegerlos, sobre todo en razas pequeñas, animales jóvenes, adultos mayores o aquellos con problemas de salud. Además, el frío intenso puede provocar que el agua se congele y que los animales no logren hidratarse correctamente.

Las asociaciones hicieron un llamado a los dueños a habilitar espacios cálidos y secos dentro del hogar, reforzar su alimentación y evitar dejarlos afuera durante la noche o en las horas de mayor descenso térmico. En caso de no ser posible ingresarlos a la vivienda, recomendaron el uso de refugios con aislamiento térmico, cobijas y protección contra corrientes de aire.

Asimismo, recordaron que abandonar a una mascota o mantenerla en condiciones que pongan en riesgo su vida puede constituir maltrato animal, por lo que invitaron a la población a asumir la responsabilidad que implica tener un animal de compañía, especialmente en temporadas climáticas extremas.

Finalmente, rescatistas pidieron a la comunidad reportar casos de animales en riesgo y, en la medida de lo posible, apoyar con alimento, cobijas o refugios improvisados para mascotas en situación de calle.