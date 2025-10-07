Inicia construcción del primer Centro de Rehabilitación con Internamiento en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Con una inversión de 20 millones de pesos, en el municipio de Ramos Arizpe se iniciará con la construcción del primer Centro de Rehabilitación con Internamiento del estado, un proyecto que busca brindar atención gratuita a personas con problemas de adicciones.

Se informó que este espacio estará ubicado frente a la Alameda de la colonia Escorial y tendrá capacidad para atender hasta a 100 pacientes, priorizando a los habitantes del municipio.

De acuerdo con las autoridades locales, el objetivo es ofrecer un tratamiento integral que permita la recuperación y reintegración social de quienes padecen alguna adicción.

Asimismo se mencionó que el centro contará con dormitorios, regaderas y cocina, además de consultorios médicos y área de enfermería. También se habilitarán zonas deportivas, espacios para terapia física y talleres de capacitación laboral. Se prevé que la atención sea diferenciada para hombres y mujeres, con acompañamiento médico y psicológico durante todo el proceso.

Aunque el proyecto ha sido anunciado como una iniciativa pionera en Coahuila, habitantes de la zona esperan que se garantice su funcionamiento continuo y que realmente se convierta en un espacio de apoyo y no en una obra más que quede inconclusa, a la par de la propuesta de multiplicar estos espacios si resultan de gran ayuda