Saltillo: Aumentan multas por conducir bajo efectos del alcohol

SALTILLO, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Saltillo aplicará a partir del próximo 1 de febrero un ajuste en las multas por conducir bajo los efectos del alcohol, como parte del incremento anual establecido con el inicio del nuevo año, informó el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho.

De acuerdo con el funcionario, las sanciones están contempladas dentro de los reglamentos municipales y se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor pasará de 113.41 pesos a aproximadamente 117 pesos, lo que representa un aumento cercano al 3%.

Detalló que en el caso de la ebriedad incompleta, las multas van de 80 a 100 UMAs, mientras que para la ebriedad completa las sanciones oscilan entre 180 y 200 UMAs.

En términos monetarios, actualmente la multa mínima por ebriedad incompleta ronda los 9 mil 50 pesos y la máxima por ebriedad completa alcanza aproximadamente los 13 mil pesos, cantidades que también se ajustarán conforme al incremento de la UMA.

Saracho señaló que los operativos de alcoholimetría se mantienen de manera permanente. Durante diciembre y la primera semana de enero se realizaron en horarios extendidos, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y actualmente operan en su esquema habitual, de 10 de la noche a 6 de la mañana, con dos grupos distribuidos en el norte y sur de la ciudad, cuyos puntos se modifican constantemente.

En promedio, explicó, en cada punto se aplican pruebas de alcoholemia a alrededor de 30 personas por fin de semana. El procedimiento es aleatorio y comienza con una revisión inicial por parte de tránsito; en caso de detectar alcohol, se realiza una evaluación médica y, de ser necesario, se turna el caso ante el juez.

El secretario destacó que el municipio brinda atención especial a los conductores detenidos, permitiendo que un familiar acuda a recoger el vehículo para evitar su traslado al corralón.

Posteriormente, los infractores pueden optar por pagar la multa o conmutarla por trabajo comunitario, siempre con su consentimiento y tras un examen médico.

Estas acciones sociales se realizan mediante convenios con organismos como el Banco de Alimentos, Cáritas u otras dependencias municipales. Durante el año pasado, alrededor de mil 200 personas aceptaron conmutar la sanción económica por trabajo comunitario.

Finalmente, Saracho reiteró que el aumento en las multas no es extraordinario, sino parte del ajuste normal anual, y llamó a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol para prevenir accidentes y sanciones.