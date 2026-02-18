Investigan bautizos en lago Alameda de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Luego de que el pasado fin de semana se virilizarán videos en redes sociales donde se observa a un numeroso grupo de personas realizando bautizos en el lago de la Alameda, autoridades municipales informaron que hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción, ya que no se ha logrado identificar a los responsables.

Las imágenes muestran a varias personas ingresando al cuerpo de agua y participando en una ceremonia religiosa, situación que generó diversas reacciones entre la ciudadanía debido a que el lago no está habilitado para actividades recreativas ni para el ingreso de personas.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con lo señalado por autoridades locales de Ramos Arizpe, el espacio recibe mantenimiento constante y se le aplican químicos para su conservación, los cuales podrían resultar dañinos para la salud si se tiene contacto directo con el agua.

Ante ello, se dio a conocer que se analiza la posibilidad de imponer alguna sanción administrativa una vez que se logre ubicar a los organizadores de la congregación, mientras tanto, se reiteró el llamado a la población para respetar los reglamentos y evitar poner en riesgo su integridad.