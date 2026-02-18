Miércoles de Ceniza: reflexión y arrepentimiento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– Desde las 7:00 de la mañana, miles de saltillenses comenzaron a congregarse en parroquias y templos de la ciudad para participar en la tradicional imposición de la ceniza, ceremonia que marca el inicio de la Cuaresma en la Iglesia Católica.

La celebración del Miércoles de Ceniza representa un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y a la conversión espiritual como preparación para la Semana Santa. Durante toda la jornada se espera una significativa afluencia de fieles que buscan recibir este signo externo de humildad y reconciliación con Dios.

El obispo de Saltillo, Hilario González, explicó que esta ceremonia es "un signo de arrepentimiento, de humildad y de petición de compasión a Dios nuestro Señor", al tiempo que subrayó que la Cuaresma es una preparación para la Pascua, "para padecer, morir y resucitar con Jesucristo".

Importancia de la Cuaresma

Monseñor destacó que este tiempo litúrgico está acompañado del ayuno, la oración y la limosna, prácticas que invitan a los creyentes a renunciar a sí mismos, ordenar su vida y compartir con quienes más lo necesitan. "De aquello que renunciamos, porque son cosas buenas, poderlas compartir con los que no lo tienen", expresó.

Asimismo, convocó a las familias a vivir este periodo como un espacio de diálogo y encuentro, mediante los tradicionales ejercicios cuaresmales realizados en parroquias, barrios y hogares. "Que nos demos la oportunidad de convertirnos también como Iglesia Católica, de caminar juntos en comunión, participación y misión", señaló.

Mensaje del obispo

En su mensaje, el obispo retomó el llamado del Papa León, quien ha insistido en el valor del ayuno, particularmente en el cuidado del lenguaje. Invitó a evitar palabras hirientes, calumnias y agresiones, promoviendo en cambio una comunicación basada en la amabilidad, la reconciliación y la esperanza. "Que nuestras palabras no sean armas para herir, sino un lenguaje de paz", enfatizó.

Finalmente, exhortó a los fieles a afinar su sensibilidad hacia los más necesitados y a considerar acciones concretas de ayuda durante la Cuaresma, como misiones y actividades solidarias, especialmente de cara a la próxima Semana Santa.

Con fe y tradición, los templos de Saltillo se convierten así en punto de encuentro para quienes buscan iniciar este camino espiritual rumbo a la Pascua.