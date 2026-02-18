Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE.- El silencio apenas se rompía con el murmullo de las oraciones y el eco de los pasos sobre el piso del templo. Desde muy temprano, decenas de personas comenzaron a llegar a la iglesia de Templo de San Nicolás de Tolentino, en el corazón del municipio, para recibir la ceniza que marca el inicio de la Cuaresma en la fe católica.

Con niños de la mano, adultos mayores apoyados en bastones y jóvenes aún con uniforme escolar, los fieles hicieron fila pacientemente para participar en la imposición de la cruz de ceniza en la frente, símbolo de reflexión, arrepentimiento y conversión.

El aroma del incienso se mezclaba con el aire fresco de la mañana mientras el sacerdote repetía la frase tradicional: "Polvo eres y en polvo te convertirás", recordando a los presentes el sentido espiritual de este día. Algunos asistentes inclinaban la cabeza con devoción; otros cerraban los ojos en un momento de oración personal.

Celebraciones de Cuaresma en Ramos Arizpe

A lo largo de la mañana y parte de la tarde, el flujo de creyentes fue constante, lo que provocó que el recinto luciera lleno en cada una de las celebraciones. Para muchos, esta fecha representa la oportunidad de iniciar un periodo de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa, marcado por el ayuno, la abstinencia y actos de caridad.

Actividades en el exterior del templo

En el exterior del templo, comerciantes ofrecían rosarios y artículos religiosos, mientras familias completas aprovechaban para tomarse fotografías y conservar el recuerdo de este día significativo dentro del calendario litúrgico.