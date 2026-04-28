Acuerdo entre CTM y General Motors en Ramos Arizpe incluye incremento salarial

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Tras una negociación sin contratiempos, el sindicato de la CTM y directivos del complejo de General Motors en Ramos Arizpe lograron un acuerdo que contempla un incremento salarial del 10 por ciento, además de un aumento del 7.5 por ciento en prestaciones, destacando beneficios directos para los trabajadores.

El acuerdo incluye mejoras salariales

El líder nacional de la CTM, Tereso Medina Ramírez, informó que este ajuste representa un incremento global del 17.5 por ciento en el contrato colectivo, resultado de un proceso de revisión que priorizó tanto el bienestar laboral como la estabilidad de la empresa.

Entre los principales beneficios destaca que el transporte para los trabajadores será ahora gratuito, eliminando el cobro semanal que anteriormente superaba los 100 pesos. Asimismo, se estableció un aumento adicional del 1 por ciento al salario a partir de octubre.

Beneficios adicionales para los trabajadores

En cuanto al Fondo de Ahorro, este pasará del 4 al 7 por ciento, fortaleciendo la capacidad de ahorro de los empleados. También se implementará un esquema de descuento en comedor con base en el consumo diario a partir del 1 de junio.

Medina Ramírez subrayó que el objetivo de estas negociaciones es mejorar las condiciones salariales sin afectar la estabilidad laboral ni el crecimiento del empleo, al tiempo que reconoció la disposición de la empresa y de las comisiones participantes.

Finalmente, adelantó que se analizarán casos de trabajadores en proceso de pensión, con el compromiso de resolver alrededor de 30 situaciones en beneficio del personal.