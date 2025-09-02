600 jinetes se preparan para la cabalgata en San Antonio de las Alazanas

ARTEAGA, COAHUILA.- La Federación Cabalgantes Cimarrones ya alista la siguiente gran cabalgata que se llevará a cabo en San Antonio de las Alazanas, donde se espera una nutrida participación de jinetes provenientes de distintas regiones.

El evento pretende rebasar la cifra de 600 cabalgantes, tal como se ha registrado en ediciones anteriores.

El primer caporal de la Federación, Gabriel Vigill, informó que la salida oficial será desde la comunidad de Emiliano Zapata, donde los participantes serán recibidos con un refrigerio.

Desde ahí iniciará el recorrido de 24.3 kilómetros hasta llegar a San Antonio de las Alazanas.

"Estamos esperando una afluencia de unos 600 cabalgantes, si no es que un poco más, por el historial que hemos tenido en años anteriores. Queremos que esta cabalgata sea un punto de encuentro para las familias y un espacio de convivencia sana en la región", expresó Vigil.

El caporal destacó la importancia de que los participantes acudan bien preparados, tanto ellos como sus caballos, con el fin de evitar percances.

"Es muy recomendable que los cabalgantes lleven sus caballos hidratados, bien herrados y con todas las condiciones necesarias para realizar el recorrido sin riesgos", señaló.

Además de la cabalgata, se espera que este evento impulse la actividad turística y económica en San Antonio de las Alazanas, ya que cada año la cabalgata atrae a visitantes de distintos municipios y estados vecinos. Restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios se preparan para recibir a los asistentes.