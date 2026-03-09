Accidente en Ramos Arizpe: mujer muere y dos lesionados

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un fatal accidente se registró sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de la presa Palo Blanco, donde una camioneta salió del camino y se precipitó a un barranco de aproximadamente 80 metros de profundidad, dejando como saldo una mujer sin vida y dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada es una camioneta modelo 1998 que era conducida por Javier Aranda de la Cruz, de 49 años, con domicilio en el ejido Salitrillo, en el municipio de Ramos Arizpe.

En el vehículo viajaban además Britani Daena Aranda Espinoza, de 12 años, y María del Rosario Ramírez, de 42 años, quienes también tienen su domicilio en el mismo ejido.

Trascendió que la familia se desplazaba del ejido Salitrillo con rumbo a la zona urbana de Ramos Arizpe cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control del volante. La camioneta derrapó, salió del camino y terminó cayendo al fondo del barranco, donde quedó volcada sobre el toldo.

Durante el accidente, María del Rosario Ramírez fue expulsada de la unidad, sufriendo múltiples traumatismos que le ocasionaron la muerte en el lugar.

En tanto, el conductor y la menor resultaron con diversas lesiones, por lo que recibieron atención tras el percance. Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para realizar las maniobras correspondientes y tomar conocimiento de lo ocurrido.