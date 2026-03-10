Camioneta de CFE cae a barranco en Ramos Arizpe: conductor rescatado

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este martes en la carretera federal 57, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, carretera a Monclova, luego de que el conductor de una camioneta perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) saliera del camino y terminara al fondo de un barranco.

El reporte fue atendido alrededor de las 3:30 de la madrugada en el kilómetro 15 de dicha vía, donde cuerpos de emergencia acudieron tras recibir el aviso de una salida de camino con volcadura.

En el sitio localizaron una camioneta de la CFE que había caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad, lo que movilizó a rescatistas para auxiliar al conductor.

De acuerdo con el propio trabajador, se dirigía hacia Estación Anhelo para entregar una llanta de refacción destinada a otro vehículo de la empresa; sin embargo, durante el trayecto se quedó dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se precipitara fuera de la carretera.

Tras ser rescatado, el hombre fue valorado por paramédicos y posteriormente trasladado en código amarillo a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.