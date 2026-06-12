Accidente ferroviario en Ramos Arizpe: nodriza impactada por tren

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un nuevo accidente ferroviario se registró sobre la carretera estatal Los Pinos, luego de que el conductor de una unidad transportadora de vehículos, conocida como nodriza, intentara cruzar las vías férreas antes del paso de un tren, provocando un percance que mantuvo cerrada la circulación durante varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad no transportaba automóviles al momento del incidente. Al intentar atravesar el cruce ferroviario, la locomotora impactó la parte trasera de la estructura remolcada, ocasionando que se desprendiera del tractocamión.

La cabina logró librar las vías antes de la colisión, por lo que el operador resultó ileso. Sin embargo, la sección desprendida quedó obstruyendo el paso ferroviario, lo que obligó a desplegar labores de atención y retiro de la estructura.

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con personal de Ferromex, acudieron al lugar para coordinar las maniobras necesarias. Fue mediante el uso de una grúa especializada que se logró retirar la parte afectada de la nodriza y restablecer la normalidad en la zona.

El accidente generó afectaciones a la circulación vehicular mientras se desarrollaban los trabajos de retiro y seguridad.

Habitantes y transportistas señalaron que este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente en este cruce ferroviario, donde con frecuencia operadores de unidades pesadas intentan ganarle el paso al tren, pese a las advertencias y señales preventivas existentes, lo que incrementa el riesgo de accidentes de consideración.