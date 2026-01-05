Contactanos
Coahuila

Joven fallecido y heridos tras accidente automovilístico en Arteaga

El accidente ocurrió en el kilómetro uno de la carretera hacia San Antonio de las Alazanas, donde dos vehículos chocaron de frente.

Por Monserrat Rodarte - 05 enero, 2026 - 06:05 p.m.
Joven fallecido y heridos tras accidente automovilístico en Arteaga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Arteaga, Coahuila. - Un trágico accidente automovilístico se registró en el kilómetro uno de la carretera que conduce a San Antonio de las Alazanas, donde un joven perdió la vida y al menos ocho personas resultaron heridas, algunas de ellas de consideración.

      De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió luego de que dos vehículos se impactaran de frente, presuntamente después de que una de las unidades, con placas del estado de Nuevo León, invadiera el carril contrario, provocando el choque de alto impacto.

      El accidente ocurrió en el kilómetro uno de la carretera hacia San Antonio de las Alazanas

      Tras el accidente, cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos para su valoración y atención especializada.

      Cuerpos de emergencia llegaron rápidamente al lugar

      El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Arteaga, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados