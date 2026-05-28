Ciclista resulta gravemente lesionado tras caída en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un ciclista resultó gravemente lesionado la mañana de este jueves tras sufrir una fuerte caída mientras circulaba por calles de la colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia ante el reporte inicial de una persona atropellada.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Justo Sierra y Gustavo Díaz Ordaz, donde paramédicos localizaron a un hombre de entre 27 y 30 años tendido sobre la carpeta asfáltica, junto a una bicicleta color azul.

De acuerdo con testigos, el ciclista habría perdido el control de la unidad y cayó violentamente al pavimento. En un principio no se descartaba que hubiera sido embestido por algún vehículo, aunque dicha versión fue descartada tras las primeras revisiones.

Paramédicos informaron que el lesionado presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado en código rojo al Hospital Ixtlero para recibir atención médica especializada.

Hasta el cierre de esta edición, el hombre permanecía sin ser identificado, ya que no portaba documentos ni pertenencias. Vestía playera azul, short negro y tenis negros.