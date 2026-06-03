PRONNIF interviene por ausentismo escolar en Ramos Arizpe: cierre de escuelas rurales

Ramos Arizpe, Coahuila.- El ausentismo escolar continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades educativas y de protección a la infancia en Ramos Arizpe, situación que no solo impacta el desarrollo académico de niñas, niños y adolescentes, sino que también ha contribuido al cierre de algunas escuelas en comunidades rurales debido a la falta de matrícula.

De acuerdo con información de la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF), actualmente se atienden entre cinco y seis reportes relacionados con omisión de cuidados, siendo las faltas recurrentes a clases una de las principales causas de intervención.

La dependencia informó que durante el presente año se ha registrado un incremento en este tipo de casos en comparación con el periodo anterior, aunque hasta ahora no se han detectado situaciones que representen un riesgo grave o inminente para los menores involucrados.

Cuando los planteles educativos detectan inasistencias constantes, se da aviso a las autoridades correspondientes, que realizan visitas domiciliarias para conocer las causas del problema y buscar que los padres o tutores garanticen el regreso de los estudiantes a las aulas.

En los casos donde la situación persiste, los responsables de los menores son citados para firmar acuerdos de compromiso encaminados a asegurar la asistencia escolar y el cumplimiento de sus responsabilidades de cuidado.

El fenómeno del ausentismo ha cobrado especial relevancia en Ramos Arizpe debido a que en años recientes algunas escuelas ubicadas en ejidos y comunidades rurales han tenido que cerrar sus puertas ante la disminución constante del número de alumnos inscritos, reflejando los efectos de la migración de familias y la falta de permanencia de estudiantes en el sistema educativo.

Autoridades señalaron que la mayoría de los padres atienden las recomendaciones y logran corregir la situación; sin embargo, cuando la omisión de cuidados continúa, se buscan alternativas familiares que permitan garantizar la protección y el acceso a la educación de los menores.

La asistencia regular a clases, además de ser un derecho fundamental, representa un factor clave para evitar el rezago educativo y mantener la operación de los centros escolares, especialmente en las comunidades con menor población.