Vernicolor en Ramos Arizpe: trabajadores temen cierre y falta de liquidaciones

Ramos Arizpe.- La incertidumbre se apoderó de trabajadores de la empresa Vernicolor, ubicada en Ramos Arizpe, luego de que presuntamente se les informara sobre el cierre de operaciones de la compañía debido a problemas financieros.

De acuerdo con testimonios de empleados, decenas de personas podrían quedarse sin trabajo en los próximos días, situación que ha generado preocupación entre la plantilla laboral por el futuro de sus prestaciones y derechos laborales.

Los trabajadores señalaron que, además de la pérdida de sus fuentes de ingreso, existe temor de que la empresa no cuente con los recursos necesarios para cubrir las liquidaciones correspondientes ni para entregar los fondos de ahorro acumulados durante su permanencia en la compañía.

Asimismo, denunciaron que la información proporcionada por la empresa ha sido contradictoria. Mientras al personal operativo se le habría comunicado que las actividades están por concluir debido a la falta de trabajo, empleados del área administrativa continúan laborando con normalidad y, según los afectados, han recibido una versión diferente sobre la situación de la empresa.

"Nos dicen que la empresa ya no tiene trabajo y que prácticamente va a cerrar, pero también nos comentan que no hay dinero para liquidarnos ni para entregarnos nuestros ahorros. Lo que nos preocupa es que a otros trabajadores les están diciendo algo distinto", expresó uno de los empleados.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los señalamientos realizados por los trabajadores.