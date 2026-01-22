Ramos Arizpe enfrenta crisis por colapso de red de drenaje

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– El colapso constante de la red de drenaje en Ramos Arizpe ha dejado al descubierto una problemática que va más allá de la basura arrojada por algunos ciudadanos: la falta de mantenimiento preventivo, planeación y control por parte del municipio, situación que hoy mantiene a la ciudad operando bajo una emergencia permanente.

De acuerdo con declaraciones de la administración municipal, actualmente se atienden hasta 15 colapsos de drenaje diarios, una cifra que contrasta con los apenas dos reportados anteriormente. Esta sobrecarga ha provocado afectaciones directas a viviendas, vialidades e infraestructura pública, generando molestia y preocupación entre los habitantes.

La magnitud del problema

Durante los trabajos de desazolve, las cuadrillas municipales han encontrado desde bolsas de basura hasta ropa y objetos domésticos obstruyendo las tuberías. Sin embargo, el incremento acelerado de estos incidentes también deja en evidencia la ausencia de campañas efectivas de concientización, vigilancia y sanción, así como un rezago en el mantenimiento integral de la red sanitaria.

Pese a que el municipio asegura que el servicio de recolección de basura opera con normalidad, la magnitud del problema sugiere una deficiente gestión de residuos y falta de estrategias preventivas, lo que hoy obliga a redoblar esfuerzos reactivos, incrementar costos y destinar recursos extraordinarios para atender una crisis que pudo evitarse.

Acciones de la autoridad

Aunque se anunció el reforzamiento del área operativa con más equipo y unidades de desazolve, el volumen de desechos retirados y la recurrencia de los colapsos reflejan una administración que actúa tarde, cuando los daños ya están hechos y la ciudadanía enfrenta las consecuencias.

El colapso del drenaje en Ramos Arizpe no solo expone malas prácticas ciudadanas, sino también una falla institucional en la planeación urbana, el mantenimiento de servicios básicos y la supervisión permanente, dejando a la población vulnerable ante riesgos sanitarios y daños materiales constantes.