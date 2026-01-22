Más de 100 mujeres denuncian violencia en Ramos Arizpe: buscan apoyo

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– En los primeros 20 días del mes de enero, más de 100 mujeres acudieron a solicitar apoyo tras denunciar haber sido víctimas de distintos tipos de violencia en el municipio de Ramos Arizpe, lo que evidencia que esta problemática continúa afectando a un amplio sector de la población femenina.

Entre los casos reportados se encuentran principalmente situaciones de violencia física; no obstante, también se han identificado agresiones psicológicas, económicas y conflictos dentro del ámbito matrimonial, formas de violencia que siguen presentes en la vida cotidiana de muchas mujeres.

Se señaló que las mujeres que presentan estas denuncias reciben atención integral, la cual incluye acompañamiento psicológico mediante terapias, así como asesoría legal en temas relacionados con pensión alimenticia y procesos de divorcio, especialmente en casos donde existe un alto grado de vulnerabilidad.

Atención a víctimas de violencia

Asimismo, se informó que una parte de los reportes corresponde a mujeres que migraron de otros estados y que, al llegar a Ramos Arizpe, fueron abandonadas por sus parejas, quedando en condiciones de desprotección económica y social.

Ante el número de denuncias registradas al inicio del año en el municipio, se reiteró el llamado a las mujeres que viven cualquier tipo de violencia a buscar apoyo y orientación, con el objetivo de acceder a atención especializada y a herramientas que les permitan reconstruir su estabilidad personal y familiar.