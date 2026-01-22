Desorganización en mercadito a un peso en Ramos Arizpe causa aglomeraciones

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Familias completas madrugaron desde las 4:00 de la mañana para aprovechar el mercadito a un peso anunciado a través de redes sociales, con el objetivo de surtir parte de su despensa o adquirir hasta 10 artículos por persona a bajo costo.

Sin embargo, la iniciativa volvió a verse rebasada por la alta demanda y la falta de control, pues desde la madrugada se formaron largas filas que derivaron en aglomeraciones y tiempos de espera de hasta tres horas.

¿Cómo ocurrió la aglomeración?

De acuerdo con testimonios recabados entre los asistentes, la estrategia presentó fallas en su organización, ya que algunas familias optaron por formar a varios de sus integrantes para obtener más productos de los permitidos, logrando llevarse hasta 30 artículos de la despensa y canasta básica que se ofrecieron este jueves en la colonia Villa Sol.

Además, vecinos señalaron que hubo personas que no respetaron la fila o que incluso no pertenecían al sector, lo que generó inconformidad entre quienes esperaron durante horas.

"Hubo gente que ni formada estaba y otra que ni de la colonia era y ya se llevaron su mandado, pues ahí falta más organización del municipio, porque siempre se sale de control", expresó Josefina Gómez, habitante del sector.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades municipales para mejorar la logística y el control en este tipo de programas, con el fin de que los apoyos lleguen de manera equitativa a quienes realmente los necesitan y se eviten conflictos entre la población.