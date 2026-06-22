Fallece trabajador de TSM en Ramos Arizpe tras colapso repentino

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un operador de transporte de carga falleció la noche del domingo mientras realizaba actividades laborales dentro de una empresa dedicada al ramo logístico en Ramos Arizpe.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas en las instalaciones de la compañía TSM, ubicadas sobre el libramiento Óscar Flores Tapia.

La víctima fue identificada como Juan Antonio, de 54 años, quien se encontraba desempeñando labores relacionadas con su trabajo cuando sufrió un colapso repentino.

De acuerdo con versiones preliminares, el trabajador descendió de la unidad que operaba y comenzó a caminar hacia otro sector de la empresa. Sin embargo, tras recorrer una corta distancia, cayó al suelo ante la mirada de varios compañeros.

Al percatarse de la situación, otros empleados acudieron para auxiliarlo y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al notar que permanecía inconsciente.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes realizaron una valoración médica en el lugar. No obstante, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, trascendió que el fallecimiento podría estar relacionado con una causa médica. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen oficialmente el origen del deceso.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias de investigación y recabar información sobre lo ocurrido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa de la muerte.