Colisión fatal en Ramos Arizpe: mujer fallece en accidente automovilístico

RAMOS ARIZPE, COAHUILA. – Una mujer perdió la vida la mañana de este jueves en un trágico accidente automovilístico ocurrido en el entronque de la carretera federal antigua a Monclova con la carretera Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes y versiones de testigos, un tráiler que circulaba de sur a norte impactó violentamente a un vehículo compacto que era conducido por la víctima. Presuntamente, la mujer no realizó el alto correspondiente al intentar incorporarse desde la carretera Los Pinos hacia la vía federal, lo que derivó en el fatal encontronazo.

Tras el impacto, el automóvil quedó completamente destrozado, y la conductora perdió la vida en el lugar al quedar atrapada.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al sitio para acordonar el área y resguardar la zona del percance, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley, a fin de determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.