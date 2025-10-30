Alcalde de Saltillo promueve cooperación en San Antonio

SAN ANTONIO, TEXAS.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realiza una gira de trabajo en la ciudad de San Antonio, Texas, a fin de impulsar la cooperación y vinculación con acciones culturales, económicas, educativas y de seguridad, así como compartir experiencias exitosas en temas de inclusión.

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el presidente municipal sostuvo una reunión con Rubén Minutti Zanatta, Cónsul de México en San Antonio, Texas.

Ahí, Díaz González destacó las oportunidades para atraer inversión y fomentar comercio entre Saltillo y San Antonio, así como la cooperación con cámaras empresariales y fundaciones.

"Saltillo es la capital más segura de México, la más competitiva y con la mayor formalidad laboral, lo que contribuye para ser una buena opción para la llegada de inversiones, esto aunado a que se brindan las facilidades para ello", dijo.

También se abordaron acuerdos para promocionar a Saltillo en San Antonio a través de las iniciativas culturales y económicas del Consulado, además de la vinculación con la comunidad mexicana en aquella ciudad.

El alcalde de Saltillo presentó al Cónsul las tradiciones, festivales y eventos culturales que se llevan a cabo en la capital de Coahuila para visibilizarla como destino turístico y cultural.

Javier Díaz señaló que se busca además conectar a jóvenes bilingües con instituciones técnicas y community colleges, así como facilitar oportunidades de estudio en carreras técnicas como enfermería o ciberseguridad, fomentando la educación y formación profesional de la comunidad mexicana.

Visitan Javier y Luly CRIT USA; comparten experiencias exitosas

En el marco de la gira de trabajo del alcalde Javier Díaz González en la ciudad de San Antonio, Texas, acompañado de su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, visitaron el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón USA (CRIT USA)

En el CRIT USA, conocieron el modelo de atención integral que ofrecen, especializado en servicios de rehabilitación para niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Fueron recibidos por Federica Soriano, directora general de Fundación Teletón USA, quien intercambió experiencias sobre programas de inclusión social, atención médica y desarrollo humano.

"Esta visita representa una oportunidad para fortalecer los lazos con la red Teletón y consolidar el liderazgo de Saltillo como ciudad incluyente y modelo en políticas de bienestar social", refirió Javier Díaz.

Recordó que recientemente Saltillo fue distinguido en México con la Medalla Gilberto Rincón Gallardo por la Inclusión, otorgada por la Fundación Teletón durante su edición 2025.

Díaz González agregó que su gobierno continuará implementando programas y acciones que impulsen la inclusión en niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores que viven con alguna discapacidad.