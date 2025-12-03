Accidente en Ramos Arizpe: conductor pierde control de vehículo

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– El conductor de un automóvil particular protagonizó un accidente sobre el bulevar Jorge Masso Masso, a la altura del aeropuerto, luego de perder el control de la unidad y terminar por derribar la malla ciclónica que delimita la zona restringida del área.

Detalles del accidente en el bulevar Jorge Masso Masso

El vehículo ingresó algunos metros al perímetro de seguridad, lo que activó la intervención de autoridades municipales y personal del aeropuerto.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales tanto en la malla como en el área impactada.

Intervención de autoridades tras el incidente

Por su parte, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes para retirar el auto y asegurar nuevamente el punto afectado.