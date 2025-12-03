Saltillo realiza cruceros temáticos para concientización vial

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevaron a cabo diferentes cruceros temáticos con mensajes de concientización vial dirigidos a la población en general.

Con el apoyo de jóvenes voluntarios, personal del Instituto y elementos de la Comisaría, estuvieron presentes en la calle de Allende en el Centro Histórico, así como en el bulevar José Musa de León, al norte de Saltillo.

Estuvieron presentes, Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, así como Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.

"El objetivo principal es concientizar a la ciudadanía, promover la cultura de la seguridad al conducir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la ciudad", dijo Abraham Ramírez Espinoza.

Mensajes de concientización en cruceros de Saltillo

Durante los cruceros se promovieron frases en letreros gigantes como "Tu vida no es un juego", "Si tomaste entrega las llaves, no tu vida", "Después de la fiesta el riesgo no acaba", "Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección" y "Manejar borracho es la peor decisión", entre otras.

Además, las y los jóvenes, así como los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entregaron folletos con información a las y los automovilistas.

Acciones de la autoridad para mejorar la seguridad vial

Anteriormente, se llevó el mensaje de concientización a puntos como el cruce del periférico Luis Echeverría y Francisco de Urdiñola; Allende y Aldama; y en el bulevar Fundadores y bulevar Mirasierra.