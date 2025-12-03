Javier Díaz González impulsa limpieza en Parque Urdiñola de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal realizó una limpieza integral en el tradicional Parque Urdiñola, a fin de conservar este emblemático espacio en óptimas condiciones y asegurar que siga siendo un punto de encuentro seguro y agradable para las familias saltillenses.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" llevó a cabo labores de retiro de basura, deshierbe, poda de árboles, barrido de andadores, así como mantenimiento general al mobiliario urbano, con el propósito de mejorar la imagen del parque y favorecer una convivencia más cómoda y segura.

El Gobierno de Saltillo destacó que estas tareas son fundamentales para prevenir plagas, eliminar riesgos, mejorar la visibilidad dentro del parque y proteger el patrimonio histórico que representa este espacio, uno de los más antiguos y reconocidos de la ciudad, ubicado a un costado de la colonia Arcos de Belén y sobre el bulevar Francisco de Urdiñola.

El Ayuntamiento de Saltillo invitó a la ciudadanía a seguir cuidando este y todos los parques de la ciudad, con pequeñas acciones como depositar la basura en su lugar y respetar las áreas verdes.

Acciones de limpieza en el Parque Urdiñola

Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, salud y movilidad para alumnas, alumnos, maestros y vecinos del sector, cuadrillas municipales realizaron acciones de limpieza profunda en el callejón ubicado detrás de diversas instituciones educativas al poniente de la ciudad.

Esta jornada de limpieza fue realizada en el espacio ubicado a espaldas del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH), así como la Facultad de Odontología de la UAdeC, y el CONALEP Saltillo I.

Las labores consistieron en la eliminación de basura, escombro y maleza, a fin de evitar focos de infección, malos olores y la presencia de plagas que pueden afectar directamente a la comunidad escolar.

Además, el Gobierno de Saltillo informó que un espacio limpio y despejado, mejora la visibilidad, reduciendo riesgos y desincentivando actos vandálicos o conductas indebidas alrededor del plantel; además de facilitar el tránsito peatonal y mantenerlo en buenas condiciones contribuye a un entorno más seguro y ordenado.

Mejoras en áreas escolares de Saltillo

En respuesta a las peticiones ciudadanas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en acciones de limpieza integral sobre el bulevar Francisco Coss, en el tramo que comprende entre Paseo de la Reforma y el bulevar Isidro López Zertuche.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo trabaja en el embellecimiento de las diferentes áreas verdes municipales con la siembra de cientos de plantas nochebuenas en los principales bulevares de la ciudad.

Ejemplo de ello el trabajo realizado en el área verde ubicada entre Paseo de la Reforma y la calle Magisterio, al poniente de Saltillo.