CONEVAL reporta pobreza en Arteaga: 25.8% de la población afectada

ARTEAGA, COAHUILA.- A pesar que el municipio de Arteaga ha visto atención a infraestructura básica y crecimiento en sectores como el turismo, las comunidades ejidales continúan enfrentando altos niveles de pobreza y condiciones de vida limitadas en comparación con otras zonas del país.

En información compartida por el CONEVAL, en el último censo el 25.8% de la población de Arteaga vivía en situación de pobreza moderada y 3.19% en pobreza extrema, además de que más del 42% estaba en situación de vulnerabilidad por carencias sociales como acceso a servicios de salud, seguridad social o alimentos adecuados.

Una problemática presente en gran parte de la sierra del municipio como San Antonio de las Alazanas, Los Lirios, Huachichil, Tunal y otros que encaran desafíos estructurales que van desde la escasez de agua potable prolongada hasta la falta de servicios regulares de salud y educación en su entorno.

Mientras habitantes de San Antonio de las Alazanas han reportado cortes frecuentes en el suministro de agua, obligando a algunas familias a almacenar el recurso o pagar pipas para cubrir necesidades cotidianas.

En ejidos más alejados a la cabecera municipal, señalan las familias que el pavimento, caminos más seguros y estancias médicas son parte del problema que lleva años aquejándolos.

Cabe señalar que la economía de estas comunidades depende en gran medida de la agricultura y el empleo eventual, sin alternativas claras de ingresos estables.

En los últimos años la producción agrícola local ha sufrido por la variabilidad climática, afectando cultivos como la manzana, pilar tradicional de la economía rural de la región, donde la cosecha ha caído hasta un 40% en ciclos recientes por factores climáticos adversos.

Acciones de la autoridad

En respuesta a estas condiciones, el gobierno estatal ha implementado obras sociales y servicios básicos en algunos ejidos de Arteaga. Programas como "Obras Sociales a Pasos de Gigante" han incluido la construcción de pozos de agua, pavimentos y la entrega de transporte escolar en comunidades como Huachichil y Los Llanos, con inversiones superiores a los 6.5 millones de pesos.

Sin embargo, residentes locales y líderes comunitarios señalan que estas acciones no han sido suficientes para revertir la falta de oportunidades económicas ni reducir de manera significativa la brecha entre las zonas rurales y la cabecera municipal o áreas urbanas cercanas.

Impacto en la comunidad

Las brechas en servicios, acceso al agua y estabilidad económica persisten, generando incertidumbre sobre el futuro de muchos ejidatarios en la sierra coahuilense.

En contraste, sectores como el turismo han mostrado dinamismo en la región, con cientos de miles de visitantes atraídos por la belleza natural de la sierra durante temporadas vacacionales, lo que ha generado derrama económica para negocios locales. Sin embargo, este crecimiento no siempre se traduce en beneficios directos para las familias ejidales que continúan enfrentando condiciones de pobreza estructural.