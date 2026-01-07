Contactanos

Autoridades reportan saldo blanco en incendios forestales en Sierra de Arteaga

Se destaca la importancia de mantener medidas preventivas ante el riesgo latente de incendios forestales en la Sierra de Arteaga.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 07 enero, 2026 - 07:23 p.m.
Vigilancia permanente ayudó a prevenir incendios en la Sierra de Arteaga.

ARTEAGA, COAHUILA.- Autoridades estatales y municipales reportaron saldo blanco en incendios forestales en la Sierra de Arteaga durante el reciente periodo vacacional decembrino, pese al incremento de visitantes y a las condiciones de sequedad propias de la temporada.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, no se registraron siniestros de consideración ni afectaciones a personas o viviendas, resultado de los operativos de vigilancia implementados en accesos, cañones y zonas boscosas del municipio.

Acciones de la autoridad

Las acciones preventivas incluyeron recorridos constantes, filtros informativos y llamados a evitar fogatas y el uso de fuego en áreas naturales, además de la aplicación de sanciones en casos aislados por incumplir las disposiciones ambientales.

Autoridades destacaron que la coordinación entre corporaciones de seguridad, brigadistas y ciudadanía fue clave para mantener el control durante una de las temporadas con mayor afluencia turística en la sierra, considerada una zona de alto riesgo por su vegetación y topografía.

Prevención y recomendaciones

Finalmente, se reiteró el llamado a la población y visitantes a mantener las medidas de prevención durante los próximos meses, ya que el riesgo de incendios forestales se mantiene latente ante la falta de lluvias y la acumulación de material combustible.

