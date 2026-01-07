Autoridades reportan saldo blanco en incendios forestales en Sierra de Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.- Autoridades estatales y municipales reportaron saldo blanco en incendios forestales en la Sierra de Arteaga durante el reciente periodo vacacional decembrino, pese al incremento de visitantes y a las condiciones de sequedad propias de la temporada.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, no se registraron siniestros de consideración ni afectaciones a personas o viviendas, resultado de los operativos de vigilancia implementados en accesos, cañones y zonas boscosas del municipio.

Acciones de la autoridad

Las acciones preventivas incluyeron recorridos constantes, filtros informativos y llamados a evitar fogatas y el uso de fuego en áreas naturales, además de la aplicación de sanciones en casos aislados por incumplir las disposiciones ambientales.

Autoridades destacaron que la coordinación entre corporaciones de seguridad, brigadistas y ciudadanía fue clave para mantener el control durante una de las temporadas con mayor afluencia turística en la sierra, considerada una zona de alto riesgo por su vegetación y topografía.

Prevención y recomendaciones

Finalmente, se reiteró el llamado a la población y visitantes a mantener las medidas de prevención durante los próximos meses, ya que el riesgo de incendios forestales se mantiene latente ante la falta de lluvias y la acumulación de material combustible.