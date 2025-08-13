Habitantes de Arteaga exigen atención a necesidades

ARTEAGA, COAHUILA.- Habitantes de Arteaga hicieron un llamado a las autoridades municipales para que dejen de lado la confrontación política y concentren sus esfuerzos en resolver las necesidades de la población.

En redes sociales, ciudadanos como Guillermo Udave señalaron que "a un servidor público no le pagan por destruir lo público, le pagan por cuidarlo, y si se dedica a destruirlo no es un servidor público, es un traidor a lo público".

Por su parte, José Pablo Puente expresó que "ya basta de grilla, pero también ya basta de robar al pueblo", reflejando el sentir de varios vecinos que piden acciones concretas en temas como servicios básicos, mantenimiento urbano y seguridad, en lugar de discusiones políticas internas.

El llamado ciudadano se suma a otras expresiones recientes en las que se exhorta a la administración municipal a priorizar la atención a problemáticas cotidianas y proyectos de beneficio común, dejando de lado los señalamientos y disputas entre funcionarios.