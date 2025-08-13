Arteaga y Argentina acuerdan exportación de manzanas

ARTEAGA, COAHUILA.- El Municipio de Arteaga y la Embajada de Argentina trabajan en la creación de un convenio comercial que permita la exportación de manzanas coahuilenses al país sudamericano, así como la producción local de sidra destinada a ese mercado.

Desde hace más de dos meses, los diálogos entre María Gabriela Quinteros, Embajadora de la República de Argentina, y Hilda Flores Escalera, Representante del Estado de Coahuila en la Ciudad de México, buscan consolidar esta ruta de negocios que beneficiará a los productores locales.

El pasado 30 de abril, la delegación argentina se reunió en Bodega Los Cedros con representantes locales para conocer la oferta turística, cultural y gastronómica del municipio, además de realizar una degustación de productos vinícolas y comerciales.

Se confía en que este proyecto contribuya al desarrollo económico de la región y al fortalecimiento del bienestar de los habitantes de Arteaga, consolidando la relación comercial entre ambos países.