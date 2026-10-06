Atienden 32 casos de gusano barrenador

SABINAS, COAH.- El ingeniero Diego Elguezábal Elguezabal habló sobre el barrido que se realiza en la Región Carbonífera contra el gusano barrenador, señalando que ya está por terminar el trabajo en varios municipios.

Indicó que en Juárez y Progreso se tiene casi el cien por ciento del barrido, mientras que en municipios con mayor extensión de ranchos como Sabinas y San Juan de Sabinas aún se trabaja en algunas comunidades.

Explicó que son dos brigadas las que realizan el trabajo y, aunque no tiene el total de cabezas de ganado examinadas porque la cifra cambia día con día, se trata de un gran número de ganado que se ha estado manejando.

Sobre los casos detectados, precisó que actualmente hay 32 casos en todo el estado, cifra que varía de una semana a otra, pero que se mantiene bajo muy buen control por parte de las autoridades sanitarias.

Paralelo a ello, señaló que en estas semanas se ha realizado la entrega de avena para ganaderos, iniciando en Juárez y está por entregarse en Progreso, como parte del apoyo al sector.

Finalmente indicó que la indicación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Desarrollo Rural Jesús María Montemayor Garza es apoyar al cien por ciento al ganadero y, al campesino.