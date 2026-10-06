Carlos Castro Garza asegura que Múzquiz está listo para el Rodeo Rancho 2026

SABINAS, Coah. - El ingeniero Carlos Castro Garza, director de Turismo en Múzquiz, informó que ya están listos todos los sectores involucrados para recibir a los turistas que arribarán con motivo del Rodeo Rancho 2026 que se realizará en el municipio.

Señaló que los hoteles se encuentran en total funcionamiento y con gran expectativa por la derrama económica que generarán estas actividades, donde se espera la visita de equipos y familias provenientes de diversos municipios.

Detalló que actualmente Múzquiz cuenta con casi 300 habitaciones disponibles, lo que permite dar cabida a un mayor número de visitantes, ya que detrás de cada equipo llega familia y acompañantes.

Explicó que se esperan participantes de Acuña, Piedras Negras, Múzquiz, Monterrey, Saltillo y algunos equipos de Estados Unidos, por lo que se prevé una importante afluencia turística durante el evento.

Indicó que cuentan con todo el apoyo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien ha cumplido su promesa de impulsar el turismo en el municipio y ha respaldado todos los eventos que se han realizado.

Finalmente destacó que, gracias a ese respaldo, Múzquiz ha venido creciendo en materia turística y cada evento fortalece la ocupación hotelera y el desarrollo económico local.