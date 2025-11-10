Comerciantes de Ramos Arizpe se preparan para el Buen Fin 2025

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- A unos días de que inicie el Buen Fin, comerciantes del centro de Ramos Arizpe mantienen la esperanza de que este periodo de descuentos les ayude a recuperarse tras un 2025 que califican como uno de los años más difíciles para el sector.

¿Qué promociones ofrecerán los comerciantes?

De acuerdo con los locatarios, durante esta y la próxima semana implementarán diversas promociones, entre ellas rebajas y ofertas del tipo 2x1, con el objetivo de atraer a las familias del municipio y evitar que se trasladen a Saltillo para realizar sus compras.

"Aquí vamos a tener cosas hasta con el 30, 40 y 50 por ciento de descuento en varios artículos, por eso esperamos tener muy buenas ventas y así rescatar algo de este año tan crítico que se vivió", expresó Susana, comerciante del centro.

¿Cuál es la expectativa de los comerciantes?

Un escenario en el que los comerciantes confían que el movimiento comercial del Buen Fin reactive las ventas locales y les permita cerrar el año con un mejor panorama económico.