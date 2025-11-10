Trueque navideño: una opción económica para la decoración en Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- Con la llegada de la temporada decembrina, muchas familias ya comenzaron a sacar las cajas con esferas, luces y árboles, pero también a buscar opciones más económicas para renovar su decoración.

A través de redes sociales, principalmente en grupos de compra y venta de la región sureste, han comenzado a aparecer publicaciones donde los usuarios ofrecen artículos navideños del año pasado para vender o intercambiar por otros.

"Vendo o cambio por algo de mi agrado, que sea navideño", se lee en varios anuncios que muestran desde coronas, series de luces, figuras de Santa Claus y nacimientos, hasta árboles completos.

¿Qué motivó el auge del trueque navideño?

Esta práctica de trueque navideño ha tomado fuerza en los últimos años, impulsada por la situación económica que enfrentan muchas familias. Decorar el hogar sigue siendo una tradición importante, pero ahora se busca hacerlo sin dejar de lado las necesidades básicas.

Más allá de un simple intercambio, estos trueques supra representan una forma creativa y solidaria de mantener viva la magia de la Navidad, sin que el bolsillo se vea afectado.