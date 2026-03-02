Concluye con éxito el torneo Auténticos Novatos en Saltillo 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Con la participación de más de 100 boxeadores amateurs, concluyó con éxito la edición 2026 del torneo Auténticos Novatos, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en Saltillo.

El torneo se llevó a cabo en coordinación con la Liga Municipal de Box de Aficionados, contando con las categorías de 9 y 10 años; 11 y 12 años; y 13 y 14 años.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto, mencionó que para el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, promover el deporte al interior de las colonias, barrios y ejidos es una prioridad.

"Este torneo, además, es una gran oportunidad para las y los deportistas que están iniciando en el boxeo, para que vayan adquiriendo experiencia y continúen preparándose", dijo.

El torneo Auténticos Novatos se llevó a cabo en sedes como el Multideportivo El Sarape, el Centro Comunitario de Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila.

En cada una de las ediciones se contó con cientos de personas que presenciaron las peleas y apoyaron a las y los deportistas de manera gratuita.

Edgar Omar Puentes Montes informó que, por tercer año consecutivo, el Gimnasio Los Ángeles se llevó el campeonato en la suma de puntos, con más triunfos durante el torneo.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte agradeció a las madres y padres de familia por impulsar a sus hijas e hijos y recordó que el deporte es formativo para el resto de sus vidas.