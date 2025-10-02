Deterioro y abandono en panteón La Luz de Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.– El panteón La Luz, uno de los camposantos más antiguos del municipio, luce en evidente deterioro y abandono, situación que ha generado preocupación entre los habitantes que tienen a sus familiares sepultados en este lugar.

Desde su fachada se aprecian daños y falta de mantenimiento, lo que refleja el descuido que persiste en varias áreas del cementerio. Los vecinos señalan que, con el paso del tiempo, el deterioro ha avanzado sin que se apliquen acciones concretas para su rehabilitación.

Familiares que visitan constantemente a sus difuntos han manifestado que el abandono representa un riesgo, sobre todo en estas fechas próximas al Día de Muertos, cuando se espera una alta afluencia de visitantes. Entre sus principales preocupaciones se encuentran muros dañados, caminos irregulares y áreas sin limpieza.

Ante ello, los habitantes de Arteaga hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se atiendan los desperfectos antes del 2 de noviembre, con el objetivo de prevenir accidentes y preservar la dignidad de un espacio que forma parte de la memoria histórica de la comunidad.

Cabe mencionar que el panteón La Luz no solo alberga sepulturas recientes, sino también tumbas con más de un siglo de antigüedad, lo que lo convierte en un sitio con valor cultural y patrimonial; sin embargo, el abandono amenaza con borrar parte de esa historia que representa las raíces de muchas familias arteaguenses.