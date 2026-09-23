Coahuila se prepara para un invierno frío

SALTILLO, COAH.- Coahuila se prepara para un invierno con temperaturas más bajas y mayor acumulación de horas-frío, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil del estado.

La temporada de frentes fríos comenzó oficialmente el 15 de septiembre y concluirá el 15 de mayo. Para este periodo se pronostican 56 sistemas, de los cuales tres están contemplados para septiembre.

Hasta ahora, ninguno ha impactado directamente a la entidad. El primero que se esperaba para esta semana se desplazó hacia el sur de Texas, por lo que a Coahuila únicamente llegó su remanente, con aire fresco durante las primeras horas del día.

En la región sureste ya se registraron temperaturas más bajas. Saltillo alcanzó 16 grados centígrados al amanecer, mientras que en la zona serrana de Arteaga y el sur del municipio se reportaron 10 grados.

Durán señaló que las previsiones apuntan a un invierno más frío. Añadió que durante el año también se han registrado temperaturas más extremas y mayor precipitación, con 45 milímetros más de lluvia acumulada en comparación con el año pasado.

Ante el descenso de temperaturas, Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones con anafres, braseros, estufas de leña y calentadores de gas.

El subsecretario advirtió que las brasas o el carbón no deben introducirse en las viviendas durante la noche, debido a que pueden consumir el oxígeno y provocar asfixia.

También recomendó no dejar encendidos los calentadores de gas mientras las personas duermen. Una falla en la flama puede provocar una fuga y representar un riesgo para la salud.

Respecto a las instalaciones de gas realizadas de manera improvisada, Durán informó que Protección Civil puede canalizar a los ciudadanos con especialistas. En la página de Protección Civil del estado de Coahuila existe un registro de más de 50 prestadores de servicios, entre consultores y peritos en gas, estructuras e instalaciones eléctricas.

Los protocolos de los albergues ya están habilitados en los 38 municipios. Durán indicó que el año pasado, con apoyo del gobernador, se equiparon municipios que carecían de camastros, colchonetas y cobertores; además, se contempló la preparación de alimentos y bebidas calientes.

Protección Civil mantiene coordinación con los municipios y con instancias federales como la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Migración, así como con las corporaciones policiales.

En caso de encontrarse en una situación de riesgo o requerir traslado a un albergue, la población puede solicitar apoyo mediante el número de emergencias 911.

De acuerdo con Durán, Coahuila cuenta con más de 11 mil espacios para albergar a personas en caso de una emergencia relacionada con las bajas temperaturas, distribuidos entre los municipios del estado.