Gobierno de Coahuila busca reubicar a trabajadores de Planta Wangler en nuevas empresas

ARTEAGA, COAHUILA.- El próximo 12 de septiembre se llevará a cabo la primera jornada exclusiva para trabajadores de la planta Wangler, con el objetivo de ofrecerles nuevas oportunidades laborales tras el cierre de la empresa, informó el subsecretario del empleo en Coahuila, José Luis Chapa.

El funcionario detalló que el evento se realizará en coordinación con la empresa y el Servicio Estatal del Empleo en la región Laguna.

"Ayer estuvo precisamente ya nuestro servicio regional en la planta Wangler, para ponernos de acuerdo y ver cómo vamos a operar esta jornada que será exclusiva para ellos", señaló.

En este primer evento se prevé la participación de alrededor de 400 trabajadores, quienes podrán acceder a diversas vacantes en empresas locales.

"La instrucción que tenemos de nuestra secretaria y del gobernador es mantener comunicación permanente con las cámaras empresariales, Coparmex, Canacintra, Canaco y la Unión de Organismos Empresariales", precisó.

Chapa aseguró que el gobierno estatal busca una movilidad laboral controlada para que quienes pierdan su empleo en Wangler sean colocados rápidamente en otras compañías de la región. "Nuestro objetivo es que estos trabajadores no se queden sin ingreso y puedan reintegrarse al mercado laboral lo antes posible", indicó.

La subsecretaría ha solicitado a las empresas interesadas en contratar personal que se sumen a esta estrategia, a fin de garantizar estabilidad económica en las familias afectadas. Además, se prevé organizar más jornadas en caso de que el número de personas que requieran empleo aumente.