Encuestadoras del INEGI en Coahuila realizan encuestas económicas después del anochecer

El INEGI en Coahuila hace un llamado a la colaboración de la población en el levantamiento de datos

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 04 noviembre, 2025 - 07:32 p.m.
A través de redes sociales se manifestó la molestia de los habitantes quienes dudaron del trabajo del personal.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa a dos mujeres con uniforme del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizando encuestas después del anochecer, la institución aclaró que sus trabajadores se encuentran levantando la Encuesta Económica y que las visitas pueden extenderse en algunos casos hasta la tarde-noche.

En la grabación, captada por una cámara de seguridad, se aprecia a las encuestadoras tocando puertas alrededor de las 7:00 de la tarde. Vecinos expresaron su inconformidad y preocupación por la presencia del personal a esa hora, señalando sentirse inseguros ante las continuas visitas y la insistencia en obtener respuestas.

Al respecto, la representación del INEGI en Coahuila explicó que los encuestadores cuentan con instrucciones de regresar en el horario que los propios habitantes indiquen como disponible, lo que puede incluir visitas fuera del horario laboral habitual.

Asimismo, el instituto hizo un llamado a la población a colaborar con el levantamiento de datos, recordando que los trabajadores están plenamente identificados y pueden ser verificados a través del sitio oficial del INEGI para descartar cualquier intento de suplantación o uso indebido del uniforme.

Finalmente, la dependencia reiteró que estas encuestas son parte de los procesos estadísticos que permiten obtener información clave sobre la situación económica del país, por lo que pidió a la ciudadanía mantener la confianza en el personal acreditado.

