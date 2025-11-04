Sabores del norte en el Festival del Tamal y Atole Norteño de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de preservar las tradiciones y sabores del norte, Las Cocineras Tradicionales de Saltillo se prepara para celebrar el Noveno Festival del Tamal y Atole Norteño, un evento completamente familiar que promete deleitar a los asistentes con una amplia variedad de tamales, atoles y antojitos mexicanos.

La cita será los días 15 y 16 de noviembre, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, donde participarán 10 cocineras tradicionales y 2 artesanos. Este año, las organizadoras esperan rebasar la meta de 3 mil tamales por cada cocinera, mostrando así el entusiasmo y la aceptación que ha tenido este festival entre la población.

De acuerdo con Rocío Flores Castillo, coordinadora de las cocineras tradicionales de Saltillo, el público podrá disfrutar de tamales con precios accesibles, que irán de 130 a 140 pesos la docena, además de una variedad de antojitos mexicanos y guisados como asados, gorditas y enchiladas, cuyos costos no superarán los 150 pesos.

Entre las novedades gastronómicas de esta edición destacan los tamales dulces gourmet, con rellenos de chicharrón prensado, zarzamora y frutos rojos, una propuesta que busca innovar sin dejar de lado las raíces culinarias del norte.

El evento contará también con la presentación de grupos musicales locales, que amenizarán el ambiente durante ambos días, convirtiendo el festival en una celebración de sabor, cultura y convivencia familiar.