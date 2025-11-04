Industria hotelera de Coahuila enfrenta caída del 30% en ingresos durante 2025

SALTILLO, COAHUILA.– La industria hotelera en Coahuila enfrenta uno de sus años más difíciles, con una caída de hasta el 30 por ciento en sus ingresos durante 2025, según datos de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado.

De acuerdo con el organismo, la contracción económica se ha reflejado en la ocupación y venta de habitaciones, con una disminución significativa en comparación con el año anterior. Según información recabada señalan que tan solo en septiembre, la diferencia fue del 12.68 por ciento menos respecto a 2024.

"En septiembre de 2024 vendimos 62 mil 182 habitaciones, mientras que en 2025 apenas llegamos a 54 mil. Eso nos muestra que la economía se está contrayendo y que hay menos movimiento", señaló la asociación.

El panorama, reconocen los hoteleros, está marcado por la incertidumbre económica y la disminución del turismo, factores que han afectado tanto a grandes cadenas como a hoteles locales. "Si antes rentábamos 30 de cada 100 habitaciones, ahora es casi la mitad menos", detallaron.

A pesar del escenario complicado, el sector mantiene expectativas moderadas ante la posible recuperación del flujo de pasajeros con la apertura de nuevas rutas aéreas y la próxima inauguración de un nuevo hotel en la entidad, previsto para 2026, por lo que esperan que sea el primer bimestre el que arroje cómo pintara el nuevo año.