Programa Mejora Coahuila beneficia a estudiantes de primarias en Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.- En el arranque del nuevo ciclo escolar en Arteaga, el programa Mejora Coahuila entregó paquetes escolares a estudiantes de primarias del municipio.

La iniciativa busca respaldar a las familias en el regreso a clases y garantizar que los alumnos cuenten con lo necesario para iniciar sus actividades académicas.

Los paquetes escolares incluyen materiales básicos que permitirán a los niños desempeñar de mejor manera sus tareas dentro y fuera del aula.

El coordinador del programa en Arteaga, Gabriel Orzúa, destacó la importancia de brindar apoyos directos a la niñez, ya que representan un incentivo para continuar con su formación escolar. La estrategia también forma parte de los esfuerzos estatales para impulsar la permanencia educativa en todos los niveles.

Padres de familia y docentes participaron en la jornada de distribución, mostrando su agradecimiento por un recurso que aligera la carga económica en esta temporada.

En varias escuelas se organizaron eventos de bienvenida en los que se entregaron los paquetes de manera ordenada.

El programa Mejora Coahuila continuará con la entrega de beneficios en otras regiones del estado, con la meta de llegar a más planteles y comunidades.

En Arteaga, la distribución de útiles escolares marca un inicio de ciclo escolar con optimismo y con la expectativa de mejorar el rendimiento de los alumnos a lo largo del año.