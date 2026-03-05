Accidentes en carretera federal 57 generan preocupación en Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- A pesar de los constantes accidentes registrados en la carretera federal 57, especialmente en el tramo conocido como Los Chorros, hasta el momento no existe una fecha definida para la modernización o mejora integral de esta vialidad considerada una de las más transitadas y peligrosas del país.

Este tramo, ubicado entre los límites de Coahuila y San Luis Potosí, es frecuentemente escenario de percances viales, muchos de ellos protagonizados por transporte de carga pesada. Las condiciones del camino, con pendientes pronunciadas, curvas cerradas y un alto flujo de tráileres, que han sido señaladas como factores que incrementan el riesgo para quienes circulan por la zona.

¿Qué declaraciones han hecho los conductores sobre la carretera?

En los últimos meses se han registrado diversos accidentes que han derivado en cierres parciales o totales de la circulación, provocando largas filas de vehículos y complicaciones para transportistas y automovilistas que utilizan diariamente esta ruta.

La Guardia Nacional ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones para coordinar las labores de auxilio, abanderamiento y retiro de unidades siniestradas, mientras que equipos de rescate y paramédicos atienden a personas lesionadas en el lugar de los hechos.

¿Cuál es la situación actual de la carretera federal 57?

Conductores que transitan con frecuencia por esta carretera han manifestado su preocupación ante la falta de obras de modernización o mantenimiento mayor en este tramo, pues aseguran que los accidentes se han vuelto recurrentes y representan un riesgo constante.

La Carretera Federal 57 es una de las principales rutas comerciales del país, ya que conecta el norte con el centro de México y es utilizada diariamente por miles de vehículos de carga y particulares.

Sin embargo, mientras no se concreten proyectos de mejora en zonas consideradas críticas como Los Chorros, automovilistas advierten que cada trayecto continuará representando un desafío para la vida misma.