Comerciantes de Ramos Arizpe esperan aumento en ventas para junio

Ramos Arizpe, Coahuila.- Comerciantes establecidos en el primer cuadro de la ciudad mantienen expectativas positivas para el mes de junio, al considerar que la cercanía con Monterrey y el incremento en la movilidad de visitantes hacia la región podrían favorecer la actividad económica en las próximas semanas.

Aunque señalaron que hasta el momento no han sido informados sobre alguna estrategia especial de promoción comercial por parte de las autoridades municipales o de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), confían en que el flujo turístico que se espera en el noreste del país genere una mayor derrama económica para los negocios locales.

Los comerciantes reconocieron que durante mayo las ventas registraron un ligero incremento; sin embargo, no alcanzaron los niveles que esperaban debido a que muchos trabajadores recibieron utilidades menores a las previstas, situación que limitó el consumo en diversos establecimientos.

A pesar de ello, consideran que junio representa una nueva oportunidad para recuperar terreno, especialmente en giros relacionados con alimentos, servicios y comercio en general, por lo que esperan que las ganancias puedan duplicarse en comparación con los meses anteriores.

Indicaron que la llegada de visitantes a municipios cercanos y la actividad económica que se genera en la región sureste de Coahuila podrían beneficiar a Ramos Arizpe, donde cada vez más personas buscan opciones de compra, gastronomía y recreación.

Los comerciantes hicieron un llamado a la ciudadanía para apoyar el consumo local, destacando que cada compra realizada en negocios de la ciudad contribuye al fortalecimiento de la economía y a la generación de empleos.