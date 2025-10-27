Demanda de especialistas y equipo en clínica municipal de Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.– A pesar de los anuncios recientes sobre la ampliación de la clínica municipal y la mejora de los servicios de salud en Arteaga, pobladores de distintas comunidades señalan que la falta de equipo y especialistas que trabajen de forma concurrente.

Se mencionó que son los consultorios regionales alejados a la clínica de la cabecera municipal, donde los recursos son limitados.

Mientras el Ayuntamiento anunció la ampliación de la clínica municipal de la colonia Ejidal, con una inversión estimada de 1.5 millones de pesos, la cual podría concluir durante las primeras semanas de diciembre, habitantes señalan que aún hay mucho que trabajar en este ámbito en el sector rural.

De acuerdo con la información oficial, el sistema municipal de salud cuenta con médico general, dentista, traumatólogo, pediatra y nutriólogos, y en los próximos días se sumará una ginecóloga que atenderá tanto en la cabecera como en San Antonio de las Alazanas, ante esto se mencionó que solo estos lugares son atendidos adecuadamente, mientras que las comunidades más alejadas, tienen que buscar por sus medios una buena atención.

En el rubro de salud y protección civil, el Ayuntamiento informó que se destina medio millón de pesos mensuales para gastos de operación, personal y medicamentos, además de una inversión adicional de 2.5 millones de pesos en equipamiento y vehículos médicos.

Sin embargo son los propios pobladores los que insisten en que las mejoras son necesarias pero insuficientes. "El esfuerzo es diario y muchas veces los recursos no alcanzan", expresó uno de ciudadanos, quien pidió omitir su nombre.