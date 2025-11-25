Arteaga: estancamiento en inversiones afecta desarrollo económico local

ARTEAGA, COAHUILA.- La actual administración municipal confirmó que este año no se ha concretado la instalación de nuevas empresas en los parques industriales del municipio, lo que representa una pausa en el ritmo de crecimiento que se había registrado en periodos anteriores.

Autoridades locales señalaron que todas las inversiones recientes corresponden al año pasado. Aunque se mantienen pláticas con la Secretaría de Economía y con el Gobierno del Estado tras la última gira internacional del gobernador, aún no existen proyectos confirmados para 2025.

¿Cuál es la situación actual de las inversiones?

El municipio asegura que continúa generando condiciones e incentivos para atraer inversión, además de fortalecer la infraestructura industrial y la coordinación estatal. Sin embargo, por ahora no hay empresas nuevas ni parques adicionales en proceso de instalación, lo que además genera que los pobladores tengan que emigrar a los municipios vecinos en búsqueda de un trabajo estable.

Cabe destacar que la última inversión que se recibió en Arteaga fue en el 2024, cuando se instaló Copeland en el parque industrial Server. Mientras en lo que va del presente año no se ha registrado ninguna nueva instalación industrial, lo que refleja una desaceleración temporal en el desarrollo económico local.